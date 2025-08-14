Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény

Bölcselet

Bölcselet

Hantó Fruzsina
2025. 08. 14. 18:24
Hantó Fruzsina Népszava: „A miniszterelnök láthatólag mestere a savanyított uborkának, így tudja, az erjedés kulcsa a helyes alapanyagok megfelelő arányának eltalálása, ami variálható ugyan, de akkor sem jó taktika például fokhagymával, kaporral, sóval vitatkozni, amelyet azért a többség egyformán szeret. Hasonlóképp nem jó stratégia, ha drogügyi biztost küldünk a fiatalok körében népszerű zenészekre vagy fesztiválokat világítunk át - mert mint az erjedés, ha túltolsz valamit, te jársz pórul.”

Bayer Zsolt
idezojelekjegesmedve

Trump, Putyin és a jegesmedve kiakasztja Von der Leyenéket Alaszkában + videó

Bayer Zsolt avatarja

Bayer Zsolt legfrissebb blogbejegyzéséhez az MI is hozzájárult.

