Hantó Fruzsina Népszava: „A miniszterelnök láthatólag mestere a savanyított uborkának, így tudja, az erjedés kulcsa a helyes alapanyagok megfelelő arányának eltalálása, ami variálható ugyan, de akkor sem jó taktika például fokhagymával, kaporral, sóval vitatkozni, amelyet azért a többség egyformán szeret. Hasonlóképp nem jó stratégia, ha drogügyi biztost küldünk a fiatalok körében népszerű zenészekre vagy fesztiválokat világítunk át - mert mint az erjedés, ha túltolsz valamit, te jársz pórul.”