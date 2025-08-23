Kondor Katalin Magyar Hírlap: „Magam nem titkolom, hogy a bukovinai székelyekről ugyan hallottam sokszor, ám csak annyit, hogy léteznek. Azt meg a térképen kellett megkeresnem, hogy Bukovina hol is van egyáltalán. Nos, a mai Románia és Ukrajna között van felosztva a hajdani terület. De hogy valójában kik is ők, a bukovinai székelyek, arról – szégyen, nem szégyen – én bizony semmit sem tudtam. Bukovina, mint földrajzi hely sem volt számomra annyira ismert, hogy hallottam volna a bukovinai székelyek történetéről. S talán ez nem az én bűnöm – s nem az én korosztályom bűne – inkább a történelem tanításé.”