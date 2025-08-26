Rendkívüli

Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna

Cinikus kollaboráció

Bogár László
2025. 08. 26. 8:24
Bogár László Magyar Hírlap: „Donald Trump már az alaszkai találkozó előtt is világossá tette, hogy Victoria Nuland 2014-ben elhangzott félmondata („fuck the EU”, vagyis szalonképes fordításban, kit érdekel az EU) egyértelműen kijelölte Európa világhatalmi státusát, ami azóta csak romlani tudott. Azért tudott csak romlani, mert az Európai Unió uralmi csoportjai a tagállamok és az integráció szintjén egyaránt a tudatlanság és a cinikus kollaboráció olyan állapotában vannak, hogy azt a kevés esélyt sem tudták, merték, akarták („tudjuk, merjük, tesszük”) kihasználni, ami azért jelenthetett volna némi mozgásteret földrészünk számára.”


 

Bánó Attila
Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

