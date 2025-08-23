Rendkívüli

Kopasz Bálint a világ tetején, hihetetlen hajrával írt történelmet + videó

Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény

Csapkodó Bütyök

Csapkodó Bütyök

Vésey Kovács László
2025. 08. 23. 16:07
Vésey Kovács László Pesti Srácok: „Mondjál sok mindent, abból csak betalál valami! – ilyesmi eligazítást kaphatott Bütyök az edzőitől, mielőtt elkezdett a vízről beszélni nyilvánosan. Bizonyos tekintetben hatalmas szerencséje van a kormánynak azzal, hogy a táji vízvisszatartás alapelvei ennyire nehezen befogadhatók az átlagember számára. A soros messiás ugyanis semennyire sem emelkedik ki kognitív képességeiben a nagy átlagból, így ő sem érti igazán, hogy miről van szó, és nem is tud a jelenlegi állapottal kapcsolatban következetes, tartalmas bírálatot kiizzadni, csak szokás szerint csapkod.”

