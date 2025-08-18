Egy igazán jó kérdés

Rendkívüli

Megérkezett Budapestre Kapu Tibor

Skrabski Fruzsina
2025. 08. 18. 9:53
Skrabski Fruzsina Facebook: „“Verebes István szerint ha Magyar Péter nem azt csinálja, amit ígért, a támogatói közege egész egyszerűen „megfojtja” - írta a Mandiner. Ezt hogy kell elképzelni kéremszépen? Szóval mégis támogatja Ukrajnát vagy a migrációt és akkor a baloldali értelmiség bevonul a Parlamentbe miniszterelnököt nyekkenteni? Vagy elvonja a családtámogatásokat és akkor Nagy Ervin bezárja a szekrénybe? Vagy nem nyilatkozik senkinek és akkor Puzsér addig üvöltözik a képébe, amíg nem kap levegőt?”


 

