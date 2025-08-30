Egyenes beszéd

Mandula Viktor Facebook: „Hát, a lónak a faszát. Ezek új birodalomépítésre törekszenek. Meg is mondták: "Választást kell nyerni, utána bármit lehet." Ha ez a gátlástalan, szedett-vedett bagázs, ez a kiebrudalt NER-bűnözőkből, tőzsdespekulánsokból, cigicsempészekből, pornósokból, zsírleszívott korrupt katonákból, és a hozzájuk csapódó haszonleső szélhámosokból álló kompánia egyszer megkaparintja a hatalmat, soha többet nem fognak osztozni senkivel, és nem adnak demokratikus indulási lehetőséget, tiszta versenyszabályokat senkinek. Az önveszélyesség határát súrolóan naiv, aki valaha egy percig is belelátta Magyar Péter pszichopátiásan eltorzult lelki alkatába a demokratát.”



