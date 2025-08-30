Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Egyenes beszéd

Egyenes beszéd

Mandula Viktor
2025. 08. 30. 15:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mandula Viktor Facebook: „Hát, a lónak a faszát. Ezek új birodalomépítésre törekszenek. Meg is mondták: "Választást kell nyerni, utána bármit lehet." Ha ez a gátlástalan, szedett-vedett bagázs, ez a kiebrudalt NER-bűnözőkből, tőzsdespekulánsokból, cigicsempészekből, pornósokból, zsírleszívott korrupt katonákból, és a hozzájuk csapódó haszonleső szélhámosokból álló kompánia egyszer megkaparintja a hatalmat, soha többet nem fognak osztozni senkivel, és nem adnak demokratikus indulási lehetőséget, tiszta versenyszabályokat senkinek. Az önveszélyesség határát súrolóan naiv, aki valaha egy percig is belelátta Magyar Péter pszichopátiásan eltorzult lelki alkatába a demokratát.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekFidesz

Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Néző László avatarja

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.