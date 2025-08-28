Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Élénk képzelet

Lengyel Tamás
2025. 08. 28. 15:54
Lengyel Tamás Facebook: „Én sajnos mindent kinézek a mostani hatalomból, egy csomó provokációt is, és félek, hogy hosszabb idő lesz, mire megnyugszanak a kedélyek. Azt is el tudom képzelni – hiszen most rendeleti kormányzás van –, hogy világszinten úgy alakul valami, hogy el kell tolni a választást. Kinézem a rendszerünkből, hogy nem fog egyik pillanatról a másikra végbemenni a társadalmi akarat, és mondjuk a rendőrségnek vagy a TEK-nek az lesz a feladata, hogy a volt kormányzatot védje. És azt is el tudom képzelni, hogy a tüntető tömeget provokálja majd valaki, és ebből felfordulás keletkezik, amire aztán a hírekben rá lehet húzni, hogy a csőcselék randalírozik, és ezek akarják átvenni az ország irányítását.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekKucsera Gábor

Felebarátaink szeretete

Bayer Zsolt avatarja

A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.

