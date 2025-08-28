Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Ennyit Ukrajnáról...

Ennyit Ukrajnáról...

Tarjányi Péter
2025. 08. 28. 15:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tarjányi Péter Facebook: „Elég felidézni a német Északi-áramlat ügyet. Friss hír, hogy Olaszországban letartóztattak egy ukrán férfit, akit a gázvezeték felrobbantásával gyanúsítanak. Ez nem magánakció volt, hanem katonai szintű művelet: profi búvárok, robbanóanyag, több országon átívelő logisztika amit Kijev megtervezett és végrehajtott. A XXI. században minden vezeték, minden adat, minden kilowattóra geopolitikai fegyver. És ezt Ukrajna is pontosan tudja. Ezért veszélyesek a könnyelmű mondatok: Amit mi „politikai jelzésnek” gondolunk, itthon, ők potenciális hadüzenetként hallhatják.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKucsera Gábor

Felebarátaink szeretete

Bayer Zsolt avatarja

A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.