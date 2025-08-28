Ennyit Ukrajnáról...

Tarjányi Péter Facebook: „Elég felidézni a német Északi-áramlat ügyet. Friss hír, hogy Olaszországban letartóztattak egy ukrán férfit, akit a gázvezeték felrobbantásával gyanúsítanak. Ez nem magánakció volt, hanem katonai szintű művelet: profi búvárok, robbanóanyag, több országon átívelő logisztika amit Kijev megtervezett és végrehajtott. A XXI. században minden vezeték, minden adat, minden kilowattóra geopolitikai fegyver. És ezt Ukrajna is pontosan tudja. Ezért veszélyesek a könnyelmű mondatok: Amit mi „politikai jelzésnek” gondolunk, itthon, ők potenciális hadüzenetként hallhatják.”



