Érdekes párhuzam

Nagy Attila Tibor Index: „A szocializmus ideje (1949-1989) alatt ha a párt első titkára, a Minisztertanács elnöke beszédet mondott valahol, fogadott egy külföldi vendéget, vagyis köhintett bárhol bármikor nyilvánosan, arról be kellett számolni, sőt, minél fontosabb volt az elvtárs, annál hosszabban kellett a szavait idézni. Ha Magyar Péter minden egyes beszédéről részletes összefoglaló készülne, akkor talán ő is elégedett lenne. De nem készül. Ehelyett a sajtó – a Magyar Péterrel szemben kritikus kormánypárti különösen – a gyűlésekről a botrányosat, a furcsát igyekszik kiemelni, a Tisza Párt Működő Magyarország programpontjairól pedig nem számol be. Az ellenzéki sajtó egyébként egyszer-kétszer, néhányszor már megtette, minek tegye meg százszor? Azért mert Magyar Péter így akarja?”



