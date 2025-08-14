Esetleg nyugodt buszozás?

Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény

Karácsony Gergely
2025. 08. 14. 18:24
Karácsony Gergely Facebook: „A Budapest Közút megbízásából minden évben alpinista szakemberek vizsgálják át a sziklafalat – idén ez a múlt hétvégén történt meg. A növények gyökerei, az időjárás vagy a kőzet természetes eróziója repedéseket okozhatnak, amelyek idővel veszélyessé válhatnak. A fellazult köveket ezért eltávolítjuk, a kőpergést pedig acélhálókkal fogjuk meg. Ha szükséges, újabb hálókat helyezünk el, sőt, akár nagyobb sziklatömböket is biztonságosan eltávolítunk. Ez a háttérben zajló munka mindannyiunk biztonságát szolgálja – hogy te nyugodtan sétálhass, bringázhass, és élvezhesd Budapestet.”

