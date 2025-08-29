Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Európai folklór

Európai folklór

Robert C. Castel
2025. 08. 29. 15:56
Robert C. Castel Facebook: „Az európai folklór egyik gyöngyszeme az a mese, ami arról szól, hogy hogyan hagyták faképnél a nyugati cégek Oroszországot. Amint azt a jobboldali grafikon mutatja, a valóság ennél kissé árnyaltabb. A többség különféle formában, de maradt. És ezek a "maradiak" évi szinten 22 milliárd dollárnyi adópénzzel támogatják az orosz hadi­gazdaságot. A koalíciós "hajlandók" egy része jobban ódzkodik attól, hogy cégeket vonjon ki Oroszországból, mint attól, hogy csapatokat küldjön be Ukrajnába.”

