Loránt Károly Magyar Hírlap: „Ha a háttérhatalomnak Oroszországban nem is sikerült átvennie a hatalmat, az önálló történelem és stabil, az ország népe iránt elkötelezett értelmiséggel nem rendelkező Ukrajnában ez egy kívülről megszervezett puccsal könnyen ment, ami Ukrajna vesztét okozta. Ukrajna az orosz történelem része, a Kijevi Rusz mindkettő közös gyökere, nyelvük, kultúrájuk, mentalitásuk közel áll egymáshoz. Oroszország, ha tudja, sohasem fogja megengedni, hogy Ukrajna egy Oroszországgal szemben ellenséges táborhoz tartozzon.



