Bálint Botond Pesti Srácok: „A Tisza Párt és Magyar Péter alapvetően a külföldi tőke és még inkább a nemzetközi tőke által kitartott brüsszeli elit támogatásával, ennek, az SZDSZ eltűnése utáni nagy gazdasági rablási lehetőségek nélkül maradt elitnek a projektje, a magára találó magyar középosztály kicsinálására. A külföldi tőke is sokkal többet akar kaszálni Magyarországon, a családilag kommunista oligarchák is vissza akarják szerezni a befolyásukat. Ebben az értelemben az összefogásuk természetes. Erre csatlakozott rá a bukott Jobbik nyilas mentalitású sleppje, akik mások kirablásával kívánnak bekerülni a gazdagok közé. A látszólagos tömeget egyébként ez a banda varázsolja Magyar Péter köré, ahol ott van mindenki, aki felfele nyal, lefelé tipor.”