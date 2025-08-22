Szánthó Miklós Facebook: „Na ez a kemény, nem a vasbeton. [Tipp: aki nem szeretné, hogy nálunk is ez legyen, ne szavazzon a globalistákra (Tisza©️) '26-ban].”
Így írnak ők – Augusztus 22., délelőtt
