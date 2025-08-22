Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény

Ez a kemény

Szánthó Miklós
2025. 08. 22. 8:47
Szánthó Miklós Facebook: „Na ez a kemény, nem a vasbeton. [Tipp: aki nem szeretné, hogy nálunk is ez legyen, ne szavazzon a globalistákra (Tisza©️) '26-ban].”

Földi László
idezojelekTrump

Elnökök egymás között

Magyarország érdekét nekünk kell definiálni és erős hangon tudtára adni a többieknek.

