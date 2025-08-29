Kötter Tamás, Facebook: „Elkapott a dèja vu, ahogy a Tisza Párt alelnökét hallgattam, miként kell a kampányban titkolni a tervezett megszorításokat. Hogy milyen sokat is tanultak a nagy elődtől, itt hagyok néhány sort az őszödi beszédből fiatalabb olvasóim számára. »Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk és ti is tudtátok, hogyha el fog jönni a választási győzelem, utána nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt.« Aztán jött a gázáremelés, az adóprés és a középosztály teljes kifacsarása, ami a végén majdnem államcsődbe torkollott. Na, ezt kellene elkerülni!”