Hont András Facebook: „Lényegesebb a - független sajtóban többnyire be nem mutatott - felvétel másik szereplője, a Tisza alelnöke. Amennyiben egy politikus nem akar valamiről beszélni, akkor nem beszél róla, és nem bemondja egy nyilvános fórumon - amit elképzelhető, hogy egyesek rögzítenek, arrafelé pedig biztos, hogy mindent rögzítenek -, hogy vannak dolgok amikről nem beszélünk, de aztán bármit lehet csinálni. Ez nem politizálás, nem kormányra készülés, ez valami egészen más műfaj. Ezek fontoskodó műkedvelők, ahogy az egyetlen testületben, ahol érdemi szavuk lehetne, a Fővárosi közgyűlésben ez jól látszik is.”

