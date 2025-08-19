Forró Péter CIVILEK.INFO: „Most pedig a legnagyobb megdöbbenésre, egy olyan fekete öves félremérő, mint Pulai András, a Publicus Intézet igazgatója jelentette ki egy tv-műsorban, hogy az ő méréseik szerint is a választókerületekben jobban áll a Fidesz a Tiszánál. Nyolc hónappal a választások előtt tehát megkezdődött a rugalmas visszavonulás. Úgy tűnik, rájöttek a vágyvezérelt prognózisaikkal a független objektív sajtót elárasztók, hogy már lassan senki sem veszi őket komolyan. Szerencséjükre, van még idő további finomításokra a jövő tavaszi választásokig.”