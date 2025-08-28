Rendkívüli

Már a Fradiról is álhírt kezdtek terjeszteni a tiszások, Magyar Péter egyből rácsapott

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Forgóajtó

Forgóajtó

Hargitai Miklós
2025. 08. 28. 8:19
Hargitai Miklós Népszava: „Amúgy ez a fajta elnöki-kormányfői forgóajtó (amikor attól függetlenül, hogy valójában melyik székben ül, a tényleges főhatalmat mindenképpen ugyanaz a személy gyakorolja) elsősorban azokra a keleti diktatúrákra jellemző, amelyekhez a kiöregedőben lévő felcsúti középcsatár mostanában mintáért fordulni szokott. Amivel csak az a baj, hogy igazán sikeres – jólétben, életminőségben, egészségben, képzettségben mindenkire kiterjedően felzárkózó – ország nem igazán akad közöttük. Vannak viszont uralkodó dinasztiáik, generációról generációra halmozódó, közpénz-eredetű vagyonokkal: csodálkoznánk, ha nem ez lenne a legfőbb ihlet és a valódi motiváció a mintakeresésnél.”

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

