Hargitai Miklós Népszava: „Amúgy ez a fajta elnöki-kormányfői forgóajtó (amikor attól függetlenül, hogy valójában melyik székben ül, a tényleges főhatalmat mindenképpen ugyanaz a személy gyakorolja) elsősorban azokra a keleti diktatúrákra jellemző, amelyekhez a kiöregedőben lévő felcsúti középcsatár mostanában mintáért fordulni szokott. Amivel csak az a baj, hogy igazán sikeres – jólétben, életminőségben, egészségben, képzettségben mindenkire kiterjedően felzárkózó – ország nem igazán akad közöttük. Vannak viszont uralkodó dinasztiáik, generációról generációra halmozódó, közpénz-eredetű vagyonokkal: csodálkoznánk, ha nem ez lenne a legfőbb ihlet és a valódi motiváció a mintakeresésnél.”