„Fuck the EU”

Bogár László Magyar Hírlap: „Minden elveszett, a Háromtest Birodalom felosztja a világot, Európát és természetes módon a most már használhatatlanná vált (mert azzá tett) „lőteret” is, amelyet Ukrajna fantázianéven szokás említeni. Mivel ezt már senki és semmi nem tudja megakadályozni, hisz a Háromtest Birodalomnak nincs és nem is lehet kihívója, így Európának vége, felosztása során minden európai ország csak abban reménykedhet, hogy egyedi alkuk során az új birodalom európai részlegében nyílik lehetőség számára veszteségei minimalizálására.”



