Gyűlöletcélpont(ok)

Hargitai Miklós, Népszava: „A NER-korszak ünnepléstörténeti konklúziója: hazugsággal, hamis mítoszokkal és üresen kongó pártpropagandával nem lehet nemzeti egységet teremteni, mert az ország nagyobbik fele mást szeretne hallani, legalább az ünnepeken. Most úgy áll, hogy talán fogunk mi még ünnepelni, de arra még pár hónapot várni kell: arról fogjuk felismerni, hogy van mit, és van miért, ha az állami szónok (16 év után először) nem uszít senki ellen, nem jelöl ki gyűlöletcélpontokat sem a határokon belül, sem a szomszéd országokban, és azokat sem tagadja ki a nemzetből, akik, okulva a múltból meg a jelenből, egy kecske vezetését se bíznák többé Orbán Viktorra.”