Háború a baloldal maradékán

Háború a baloldal maradékán

Szabó Zsolt
2025. 08. 13. 18:05
Szabó Zsolt Népszava: „ A fővárosi rendszer működésképtelenségét Karácsony Gergely második főpolgármesteri ciklusa nagyította fel, miután nincs többsége senkinek, és politikai megállapodások híján a város működése akadozik, a kerületek túlélésre rendezkedtek be. Sokan a Tisza pártra mutogatnak, hogy ilyen még nem volt. Ez nem igaz, volt nagy zűrzavar a Demszky- és a Tarlós-korszakban is, csak míg 2010 előtt a MSZP és az SZDSZ között, addig 2010 után a Fideszen, 2019 után pedig a baloldal maradékán belül zajlott a „háború”.”

