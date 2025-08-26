Rendkívüli

Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna

Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény

„Hamis állítások”

„Hamis állítások”

Németh Péter
2025. 08. 26. 8:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németh Péter Népszava: „Túl azon, hogy ezek a „kutatók” hónapokon át csendben voltak, semmilyen eredményt nem publikáltak, hirtelen úgy döntöttek: a Tisza voltaképpen sehol sincs, ma már mindenki elismeri, az idei nyár Orbán Viktorról szólt, és ez eredményezte azt, hogy - megint idézek -: „összeomlik a baloldali büntetőintézetek által épített Tisza-mítosz.” Hagyjuk rájuk, hadd hazudjanak, hadd ringassák illúziókban a saját táborukat. Higgyék csak el, hogy az Orbán által létrehozott Harcosok Klubja, valamit a digitális polgári körök óriási eredményeket hoztak. Igaz ugyan, hogy ebből semmi sem látszik, ráadásul az Orbán-féle interjúinvázió pont annyira látszik erősnek, mint az árvaszúnyog; csak mennyiségben veszi fel vele a versenyt, de muszáj a tábort hamis állításokkal erősíteni.” 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.