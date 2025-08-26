„Hamis állítások”

Németh Péter Népszava: „Túl azon, hogy ezek a „kutatók” hónapokon át csendben voltak, semmilyen eredményt nem publikáltak, hirtelen úgy döntöttek: a Tisza voltaképpen sehol sincs, ma már mindenki elismeri, az idei nyár Orbán Viktorról szólt, és ez eredményezte azt, hogy - megint idézek -: „összeomlik a baloldali büntetőintézetek által épített Tisza-mítosz.” Hagyjuk rájuk, hadd hazudjanak, hadd ringassák illúziókban a saját táborukat. Higgyék csak el, hogy az Orbán által létrehozott Harcosok Klubja, valamit a digitális polgári körök óriási eredményeket hoztak. Igaz ugyan, hogy ebből semmi sem látszik, ráadásul az Orbán-féle interjúinvázió pont annyira látszik erősnek, mint az árvaszúnyog; csak mennyiségben veszi fel vele a versenyt, de muszáj a tábort hamis állításokkal erősíteni.”