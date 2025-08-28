Havas végképp „lement kutyába”

Havas Henrik Facebook: „Óriási hiba, hogy ti 44 százalékon álltok, a Tisza 39 százalékon. Szerintem jobb lett volna 44-41 százalék. Nem is értem, hogy nem gondoltatok arra, hogy egy 5 százalékos előny ellustítja a harcosokat. -Szerintem meg kell szabadulni Hatvanpusztától! Kellene keresni a családban egy ,,ártatlan” rokont, aki Lezsáktól átvenné az új, magyar Pusztaszer elnevezést. -A Menczer meg a Kocsis Máté minden héten tarthatna egy vérszerződést, amit a TV2 közvetítene, és a rajongók akár vért is adhatnának. -Végezetül: Viktor! Nekem tetszel. De tényleg. Szép vagy és okos. Most őszintén! Göring se volt szép, de ő is gyűjtögetett. Ne add fel, higgyél a magyar népben!”