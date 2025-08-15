Hisztériakeltés

Petrin László: Magyar Hírlap: „A tudósok egy része beszállt a kormányzattal szembeni hisztériakeltésbe. Erősödik az a nemkívánatos tendencia, amely szerint a tudomány képviselői közül egyesek ideológiai alapon hajlamosak a liberális globalista politika szolgálóivá válni. A háttérből bukott politikai csoportok azon mesterkednek, hogy a tudomány képviselőit uralmi szekereik elé fogják. A kutatók és tudósok egy része permanensen lázong a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóintézeteinek átalakítása miatt.”



