Magyarország bíróság elé viszi az EU-t

Így szavazn(án)ak ők

Így szavazn(án)ak ők

Ceglédi Zoltán
2025. 08. 27. 15:28
Ceglédi Zoltán Facebook : „2026. április 12. 53453245423. számú szavazókör: - Igen, tehát akkor ez itt a listás meg az egyéni szavazólapom Tóthkomlós Lajos névre, ahogy a személyimben is szerepel. Szupi. Na, és akkor most kérek még Kovács János, Szabó Béla, Nagy László, Kovács-Szabó Lászlóbéla, Valamilyenné Marika, Távíró Tivadar, Nemjuteszem Betöbb, Netuddki Netuddki és Hidegkomlós Lalyos névre is.......miért nem?! De hiszen a lájkbajnokságban is mindet beszámolták!! Meg az online közvélemény-kutatást is megcsináltam minden e-mail címemmel!!! Meg akkor is számított, mikor mondták, hogy "remélem, az ATV vezetősége is nézi a kommenteket"!!! ÉN IGENIS NYOLCSZOR ANNYIAN VAGYOK!!!! ADJÁK IDE A SZAVAZÓLAPOKAT NEKÜNK!!!”

Bayer Zsolt
Liza emlékére

Liza volt. Most halott. Meggyilkolták.

