Ilyen a „humoros” Lendvai

Lendvai Ildikó
2025. 08. 16. 8:34
Lendvai Ildikó Népszava: „Rossznéven veszik azt is, hogy miniszterelnökünk épp a Trump-Putyin találkozó előtt jelentette be: Oroszország már legyőzte Ukrajnát. Erről Trumpot is igyekszik meggyőzni, csak a biztonság kedvéért, hátha az nem hallgatja rendszeresen a Harcosok Óráját. Ismeretei amúgyis kissé hézagosak, nemcsak Magyarországot keverte már össze Törökországgal, de talán még Dopemanról se tudja, kicsoda. Hiába, az ezeréves államiság hiánya. Ez az, amit az amerikaiak nem tudnak behozni. De Orbán van olyan tapintatos, hogy ezt nem emlegeti sűrűn Trumpnak. Félek, egyszer mégis szóba hozhatta, ezért maradt el minden remélt áldás, amit Trumptól várt.”

