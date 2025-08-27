Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Iskolakezdés

Ungváry Zsolt
2025. 08. 27. 8:35
Ungváry Zsolt Mandiner: „Az idők változását jelzi, hogy ma mondjuk egy német (de akár egy francia) kisdiák évnyitóra ballagtában már olyasmiken is töprenghet, hogy lelövik-e Johann bácsit a tanév során (esetleg lefejezik?), megússza-e Renate néni az erőszakoskodást és a durva beszólásokat az öltözékére vagy az erkölcseire tekintettel, megehetem-e ramadánkor (vagy bármikor) a füstölt tarjás szendvicsemet tízóraira, viselhetem-e a nagymamámtól kapott keresztet a nyakláncomon, megbukott-e az osztály fele, de legfőképpen: megértem-e az osztálytársaim nyelvét, vagy csak kapkodom a fejem, ha körülöttem beszélgetnek? És hát a biztonságomért is aggódhatok egy csöppet, tekintve, hogy tavaly Németországban napi átlagban 97 iskolai erőszakcselekményt regisztráltak.”

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

