Iskolakezdés

Ungváry Zsolt Mandiner: „Az idők változását jelzi, hogy ma mondjuk egy német (de akár egy francia) kisdiák évnyitóra ballagtában már olyasmiken is töprenghet, hogy lelövik-e Johann bácsit a tanév során (esetleg lefejezik?), megússza-e Renate néni az erőszakoskodást és a durva beszólásokat az öltözékére vagy az erkölcseire tekintettel, megehetem-e ramadánkor (vagy bármikor) a füstölt tarjás szendvicsemet tízóraira, viselhetem-e a nagymamámtól kapott keresztet a nyakláncomon, megbukott-e az osztály fele, de legfőképpen: megértem-e az osztálytársaim nyelvét, vagy csak kapkodom a fejem, ha körülöttem beszélgetnek? És hát a biztonságomért is aggódhatok egy csöppet, tekintve, hogy tavaly Németországban napi átlagban 97 iskolai erőszakcselekményt regisztráltak.”