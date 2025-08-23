Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény

Izgalmak

Izgalmak

Nagy Attila Tibor
2025. 08. 23. 8:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy Attila Tibor, Index: „Gondoljunk csak bele, hát nem izgalmasabb azt nézni, hogy Magyar Péter mikor mit posztol vagy éppen melyik internetes újság oldalára vagy nem politikus közszereplő Facebook-oldalára ír hozzászólást? Vagy hogy amikor politikusok üzengetnek egymásnak szintén a Facebookon, sok esetben személyeskedő, egymást bántó stílusban (lásd Takács Péter államtitkár és a Tisza elnökének online üzengetését)? És van úgy, hogy akár még egy egyszerű Facebook-felhasználó is kommentet kap egy-egy politikustól, érezze magát megtisztelve. Bizony, az Országgyűlés nem tud ilyen izgalmakat mostanában nyújtani!”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekPethő Sándor

Nyolcvanöt éve hunyt el Pethő Sándor

Faggyas Sándor avatarja

A Magyar Nemzet alapító-főszerkesztője a szerkesztőségi szobában is hazájának, nemzetének tanítómestere maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.