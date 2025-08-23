Nagy Attila Tibor, Index: „Gondoljunk csak bele, hát nem izgalmasabb azt nézni, hogy Magyar Péter mikor mit posztol vagy éppen melyik internetes újság oldalára vagy nem politikus közszereplő Facebook-oldalára ír hozzászólást? Vagy hogy amikor politikusok üzengetnek egymásnak szintén a Facebookon, sok esetben személyeskedő, egymást bántó stílusban (lásd Takács Péter államtitkár és a Tisza elnökének online üzengetését)? És van úgy, hogy akár még egy egyszerű Facebook-felhasználó is kommentet kap egy-egy politikustól, érezze magát megtisztelve. Bizony, az Országgyűlés nem tud ilyen izgalmakat mostanában nyújtani!”