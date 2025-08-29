Kombinátorok

Raskó György Facebook: „Ijesztő, amit Hadházy mond: Orbán nem engedheti meg magának a választások elveszítését. Túl nagy vagyon forog kockán és vereség esetén nem kerülheti el a felelősségre vonást. Hadházy szerint emiatt el fogják csalni a választásokat. Szerintem ez nem lesz egyszerű, mivel most minden szavazóhelyiségben lesz legalább 2-3 ellenzéki érzelmű számlálóbiztos. Ennyi elég ahhoz, hogy valaki mindig bent legyen a teremben és figyeljen, illetve urnazárás után megszámolja a voksokat és erről jegyzőkönyvet készítsen. A kijött eredményt lehet tehát pontosan rögzíteni szavazókörönként, ami kiadja majd az országos eredményt is. A Fidesz csalhat az erdélyi, a kárpátaljai, vagy az újvidéki szavaztok számlálása során, de az legfeljebb 2-3 mandátumot torzíthat. Kétharmados győzelem esetén ez nem fog számítani.”



