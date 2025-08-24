Közös pontok

Fodor Gábor Facebook: „Tehát nemcsak állandóan azt kell keresni a másikban, amiben eltérünk egymástól, hanem azt is, ami közös, amit együtt tudunk létrehozni, felépíteni.”
Fodor Gábor Facebook: „Tehát nemcsak állandóan azt kell keresni a másikban, amiben eltérünk egymástól, hanem azt is, ami közös, amit együtt tudunk létrehozni, felépíteni.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.