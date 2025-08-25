Kritikátlan „fölnyalás”

Ceglédi Zoltán Facebook: „Annyira jó lenne tudni, hogy amikor ezt látják a Tisza elnökét kritikátlanul fölnyaló komoly egyetemi emberek, vagány popsztárok, egykori majdnem-gonzók, komoly cégeket irányító vállalkozók, akkor mit mondanak maguknak... ...tehát hogyan oldják meg nap nap után, hogy ezeket az élményeket azonnal töröljék az emlékezetükből; hogyan tudják az újabb és újabb agyondicsérő megszólalásokból mindeme történéseket kihagyni? És hogy tényleg azt hiszik, hogy miniszterelnökként majd, ó, hát TELJESEN MÁS LESZ? Hogy oldjátok ezt meg így izé, intellektuálisan?”