Kubatov és a Fradi

Németh Péter Népszava: „Igyekezett tehát fordítani a mondáson, vagyis, hogy nem minden fradista fideszes, de minden fideszes fradista. 2022-re pedig már eljutott odáig, hogy nyíltan kijelentse: akinek fontos a Fradi, az a Fideszre szavaz, ugyanis Fidesz nélkül nem lesz Fradi. Azt is mondta, hogy ha a baloldal megnyeri a választást, az FTC semmi jóra nem számíthat. Kubatov a klub történetét is átrajzolta: szerinte az FTC 1990-re csődközeli állapotba került. Ami pont annyira volt igaz, mint hogy Orbánnak köszönhető a rendszerváltás, ő űzte ki Magyarországról az orosz csapatokat.”