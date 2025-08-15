Kunhalmi Ágnes intelmei

Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény

Kunhalmi Ágnes
2025. 08. 15. 10:43
Kunhalmi Ágnes Facebook: „Nem érdemes lebecsülni a Fideszt és Orbánt, mert nagy küzdő. Ebben a rendszerben a választás akkor van megnyerve, ha az új miniszterelnököt megszavazza az új parlamenti többség. Nem szabad megosztani az ellenzéki szavazóbázist – nem a pártokra gondolok, hanem a szavazókra. Mert ez óhatatlanul szavazói csoportok lemorzsolódásához vezet. Minden, az ellenzéki táborban egymásnak küldött méltatlan és lekezelő üzenet, bohócfej, egymásnak történő üzengetés az ellenzéki szavazók megosztottságát erősíti és elmélyíti, amely egyedül a Fidesznek kedvez – sőt ebből él –, és egyben csökkenti a kormányváltás esélyét.”


 

