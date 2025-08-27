Lebutított változat

Parászka Boróka: Facebook: „A magyar társadalom a 19 századi etnonacionalizmus állapotában rekedt. Mindent onnan ért, mindent onnan néz, és azt a nyelvet beszéli. Ez határozza meg azt, amit a többség és kisebbség viszonyáról gondol (a nemzet, a haza nem lehet ellenzékben, kisebbségben stb). Amit a kulturális viszonyokról gondolt és tud. (Nem veheted el a kultúránkat!). Lássuk be: a NER is ennek a zanzásított, radikalizált, lebutított változata. Ezért olyan virulens, ezért tudott olyan támogatottságot szerezni.”



