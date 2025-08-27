Rendkívüli

Magyarország bíróság elé viszi az EU-t

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Lebutított változat

Lebutított változat

Parászka Boróka
2025. 08. 27. 15:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Parászka Boróka: Facebook: „A magyar társadalom a 19 századi etnonacionalizmus állapotában rekedt. Mindent onnan ért, mindent onnan néz, és azt a nyelvet beszéli. Ez határozza meg azt, amit a többség és kisebbség viszonyáról gondol (a nemzet, a haza nem lehet ellenzékben, kisebbségben stb). Amit a kulturális viszonyokról gondolt és tud. (Nem veheted el a kultúránkat!). Lássuk be: a NER is ennek a zanzásított, radikalizált, lebutított változata. Ezért olyan virulens, ezért tudott olyan támogatottságot szerezni.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmigráció

Liza emlékére

Bayer Zsolt avatarja

Liza volt. Most halott. Meggyilkolták.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.