Kötter Tamás
2025. 08. 20. 15:52
Kötter Tamás Facebook: „Van egy olyan érzésem, hogy az európai vezetőket egyáltalán nem érdekli Ukrajna sorsa. A háború folytatásának kizárólag belpolitikai okai vannak: 1. a háború köde eltakarja a béke problémáit (bevándorlás, polgárháborús helyzet, romló életkilátások, demokrácia deficit. 2. miután sikeresen tönkretették az európai autógyártást (amerikai vámok, irracionális zöldítés) és látják, hogy ebből baj lesz, a gyártási kapacitásokat a hadiiparra állítják át- ahova egyébként befektettek.”

