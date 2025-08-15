Magyar Péter riasztó arcvonásai

Nagy Attila Tibor Index: „A Tisza csapata a mostani országjárást úgy igyekezett hangszerelni, hogy egy kedves, szimpatikus, szerethető, mosolygós politikust faragjanak Magyar Péterből, aki érti a választópolgárok gondjait, emellett tud természetes, közvetlen, laza lenni – szeret túrázni, biciklizni, kenuzni, és szóba áll az emberekkel. Ehhez képest Kecskeméten visszajött az a kevésbé szimpatikus Magyar Péter, aki már többször megmutatkozott a sajtótájékoztatókon, a kormánypárti újságíróval folytatott rövid szóváltásokon vagy interjúhelyzetekben: a kritikát nehezen tűri, nyakig belemerül a konfliktusba, az arcvonásai hovatovább riasztóvá válnak a néző számára.”