Magyar Pétertől szeretne majd állást kérni Fekete-Győr

Fekete-Győr András Facebook: „Miniszterelnök úr, egy ideje már motoszkált bennem valami, ahogy a közösségi oldalát néztem, de csak most értettem meg, mire emlékeztet ez a hirtelen jött, bájolgó stílus. Arra a hűtlen férjre, aki miután éveken át semmibe vette a családját, a közös vagyont pedig elherdálta, hirtelen hazaállít egy csokor virággal, hátha sikerül elfeledtetnie egy gesztussal mindazt az árulást, amit az évek során elkövetett. Komolyan érdekelne: ön tényleg azt hiszi, hogy az az üres influenszerkedés, az a néhány odavetett PR-gesztus, amit a közösségi oldalán nap nap után tol – egy népszigeti hekkezés, egy pacsi Marco Rossival, egy fagylalt Török Gáborral –, begyógyíthatja azokat a mély sebeket, amiket a hazánkon ejtett?”