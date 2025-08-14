Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény

Magyar Pétertől szeretne majd állást kérni Fekete-Győr



Fekete-Győr András
2025. 08. 14. 18:25
Fekete-Győr András Facebook: „Miniszterelnök úr, egy ideje már motoszkált bennem valami, ahogy a közösségi oldalát néztem, de csak most értettem meg, mire emlékeztet ez a hirtelen jött, bájolgó stílus. Arra a hűtlen férjre, aki miután éveken át semmibe vette a családját, a közös vagyont pedig elherdálta, hirtelen hazaállít egy csokor virággal, hátha sikerül elfeledtetnie egy gesztussal mindazt az árulást, amit az évek során elkövetett. Komolyan érdekelne: ön tényleg azt hiszi, hogy az az üres influenszerkedés, az a néhány odavetett PR-gesztus, amit a közösségi oldalán nap nap után tol – egy népszigeti hekkezés, egy pacsi Marco Rossival, egy fagylalt Török Gáborral –, begyógyíthatja azokat a mély sebeket, amiket a hazánkon ejtett?”

