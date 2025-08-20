Petrin László Magyar Hírlap: „Kereszténység nélkül ma nem lenne Magyarország, és nem lenne Európa sem. Tehát egy társadalomszervező és társadalomfenntartó erőről van szó. Mindez nemzetünk és Európa történelme során folyamatosan és szerves egységként kialakult értékrendje, amely az európai társadalmak testét mintegy védelmező organikus szellemi szövetként borítja. Magyarország ettől Magyarország, és csak addig marad Magyarország, ameddig ez a társadalomszervező értékrendje uralkodó marad.”