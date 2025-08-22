Mellékvágány

Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

Geszti Péter
2025. 08. 22. 8:48
Geszti Péter Facebook: „Amikor az ember kiszolgáltatottsága miatt lehetetlen helyzetbe kerül, jobb híján humorral igyekszik oldani a stresszhelyzetet. Ezt „suttyózta” le minap egy hivatásos klubharcos, aki korábban rezzenéstelen arccal hazudott hosszú éveken át hírolvasóként a nézők arcába, ezzel egy másik közszolgáltatást, a hiteles újságírást amortizálva le. Szép munka. Góg és Demagóg sokadik fia a szokásos hergelés során arra is célzott, hogy én biztos nem utazok vonattal. Pedig de. Annyit biztosan, mint ő.”

Földi László
idezojelekTrump

Elnökök egymás között

Magyarország érdekét nekünk kell definiálni és erős hangon tudtára adni a többieknek.

