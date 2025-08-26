Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Mézesmadzag

Kondor Katalin
2025. 08. 26. 15:36
Kondor Katalin Magyar Hírlap: „A mézesmadzag, amit a hazugok elhúztak az orrunk előtt az azt az ígéretet tartalmazta, hogy olyan Európa „teremtődik”, de rögvest, amelyben nem csak Bécsben nyithatunk cukrászdát, de mindenütt, ahol csak kontinensünkön akarunk, továbbá lesz ám itt nyugati demokrácia és jogrendszer is! Aztán nem nálunk nem lett, hanem odaát Brüsszelben. S máig sincs. Hadd ne Eva Kajlizzak, meg Jourovázzak, meg Ursulázzak most, ha törvénytelenségeket akarok emlegetni. Az emlegetett hölgyek és társaik még szabadságot és jogbiztonságot is emlegettek. Tessenek mondani, ezek hol vannak? Mert hogy az EU-ban nincs egyik sem, az könnyen bizonyítható. Van viszont szellemi terror, meg a multikulturalizmus imádata és identitásunk támadása.”

