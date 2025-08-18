Mi vagyunk a Ferencváros

Horváth K. József Mandiner: „Kubatov Gábor klubelnököt most azzal támadják, hogy korábban kijelentette, a politikát távol kell tartani a sporttól. S azt állítják, hogy a Fradi Digitális Polgári Kör ezzel szembe megy. De miért menne szembe? Akik ilyet mondanak, azok elvitatják attól a kétmillió Fradi szimpatizánstól, hogy világnézete legyen, hogy Magyarország jövőjéről úgy gondolkodjanak, ahogy az szívük szerint való. Az ország ötödéről van szó, kérem tisztelettel. Persze tudjuk, a fő baj az, hogy közöttük is kisebbségben vannak az ellenzéki gondolkodásúak.”