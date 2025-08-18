Nagyon fáj...

Juszt László Facebook: „„Fordulat az amerikai külpolitikában. Mindenki, akinek nem ment el a józan esze, eddig is tudta. Most már az egész világ olvashatja. Biden és »bandája« ment, Trump jött, korrekt emberi jogi jelentés Magyarországról.” A jelentés készítői igen barátságosan “kifelejtették” az egész alkotmányozási és politikai környezetet, valamint a friss eseményekről sem vettek tudomást - úgy mint alkotmánymódosítás, Pride-tiltás, rekord tüntetések, kínai stílusú megfigyelés, így kijelenthetjük, hogy ez a megközelítés erősen optimistának, sőt bagatellizálónak tűnik. Persze a "parasztvakításra" nagon megfelelő. ( És még egy megjegyzés, a miniszterelnök stílusában egyre inkább közelít a kocsmai diskurzushoz.)”