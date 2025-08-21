Nagyzási mánia

Sütő-Nagy Zsolt Magyar Hírlap: „Emlékezetes kép volt, amint Donald Trump magával szemben leültette a díszes társaságot, és elmagyarázta nekik a valódi politikai helyzetet, ami szerint regélhetnek itt igazságos békéről, a nemzetközileg elfogadott határok megváltoztathatatlanságáról és mindenféle anakronizmusról hablatyolhatnak még; a tény, hogy Oroszország elfoglalta Ukrajna negyedét, ezreket sírba téve megállíthatatlanul halad előre; a szankciók pedig nem az Európai Uniót, még csak nem is az Amerikai Egyesült Államokat, hanem a BRICS-et erősítik, amely vígan röhög a nagyzási mániájukon.”



