Nem csak égő

ifj. Lomnici Zoltán CIVILEK.INFO: „Összességében elmondható, hogy a BKK buszainál feltárt súlyos műszaki hiányosságok nemcsak a közlekedési vállalat belső felelősségét vetik fel, hanem a fővárosi önkormányzatét és a főpolgármesterét is, hiszen a közösségi közlekedés közszolgáltatás, amelynek biztonságos biztosítása az önkormányzat törvényi kötelezettsége. Polgári jogi értelemben az utasok szerződéses jogosultsága sérül, ha a szolgáltatás nem biztonságos; büntetőjogilag pedig a közúti veszélyeztetés gyanúja sem zárható ki, ha hibás járművek kerülnek forgalomba.”



