Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Offline világ

Offline világ

Horn Gábor
2025. 08. 31. 15:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Horn Gábor Facebook: „Tehát hiába a digitális világ, hiába a közvetlen kapcsolatot nem igénylő közösségi háló, valódi , aktív, elszánt és elkötelezett közösségek nélkül nem megy . Ez van most meg erősen a Tiszánál , ez adja helyi létezésének alapját , magját. És ezt próbálja meg- elkésve , de korlátlan eszköztárral- újjáépíteni a Fidesz , persze a főszereplője , Orbánra alapozva , a Harcosok klubjával , a digitális polgári körökkel. Nem online nyomulásról, a közösségi média elfoglalásáról van itt tehát szó szerintem - ez eddig is a kezükben volt- hanem az offline világ felélesztéséről, az elmaradt közösség építés pótlásáról.”
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr

Mindent? Tényleg?

Bayer Zsolt avatarja

Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.