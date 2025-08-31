Horn Gábor Facebook: „Tehát hiába a digitális világ, hiába a közvetlen kapcsolatot nem igénylő közösségi háló, valódi , aktív, elszánt és elkötelezett közösségek nélkül nem megy . Ez van most meg erősen a Tiszánál , ez adja helyi létezésének alapját , magját. És ezt próbálja meg- elkésve , de korlátlan eszköztárral- újjáépíteni a Fidesz , persze a főszereplője , Orbánra alapozva , a Harcosok klubjával , a digitális polgári körökkel. Nem online nyomulásról, a közösségi média elfoglalásáról van itt tehát szó szerintem - ez eddig is a kezükben volt- hanem az offline világ felélesztéséről, az elmaradt közösség építés pótlásáról.”

