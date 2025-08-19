Somkuti Bálint Magyar Hírlap: „Így miközben Trump igyekszik az Egyesült Államok minél kisebb arcvesztésével kiszállni az elődei által ráhagyott konfliktusból, a Globális Dél meg egyre erősödik, Európa szemlátomást nem találja a lépést. Bár abban az alapelvben egyetérthetünk, hogy az agressziónak nem szabad engedni, a piros arccal történő ökölrázás, és a jövőbeni fegyveres erővel való fenyegetőzés a 21. század átalakuló világában nem tiszteletet, hanem gúnyt és megvetést vált ki.”