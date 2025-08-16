Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény

Önellentmondás

Önellentmondás

Robert C. Castel
2025. 08. 16. 16:10
Robert C. Castel Facebook: „A Trump-kritikusok narratívája önellentmondásos: egyszerre várják el, hogy a csúcstalálkozó után Trump kihirdesse a háború végét, miközben azt is követelik, hogy semmiféle döntést ne hozzon nélkülük.”


 

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

