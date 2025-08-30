Németh Péter Népszava: „Balázs tanácsadói képességeiről semmit nem tudunk, talán nem is tudhatunk, így aztán arról sem, hogy milyen győzelmi javaslatokkal állt elő ott a vitorláson. (Csak mellékkérdés: ki kezeli a vitorlákat, ki irányítja a hajót? Horvátok, lehetőleg olyanok, akik semmit nem értenek a fedélzeten – vagy a kajütben? – folyó diskurzusból? Hogy semmi ne szivároghasson ki a győzelem receptjéből, mert bizony manapság mindenütt vannak árulók - még a harcosok klubjában is –, mindent kiszimatolnak, és akkor fuccs a győzelemnek.) És mit csinált ott Kaminsky Fanni? Miért fizetett ő is súlyos forintokat – eurókat – azért, hogy utastársa lehessen a kormányfőnek? De félre a pénzzel, a mocskos anyagiakkal, amikor 2026-ról és hatalom megtartásáról van szó. Mit számít most párezer euró, ha ennek többszöröse jön vissza, győzelem esetén. Tizenöt év hatalom igazán bebizonyította, hogy érdemes kitartani a Vezér mellett, eddig a lehető legjobb befektetés volt.”