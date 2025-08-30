Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Orbánék

Orbánék

Németh Péter
2025. 08. 30. 8:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németh Péter Népszava: „Balázs tanácsadói képességeiről semmit nem tudunk, talán nem is tudhatunk, így aztán arról sem, hogy milyen győzelmi javaslatokkal állt elő ott a vitorláson. (Csak mellékkérdés: ki kezeli a vitorlákat, ki irányítja a hajót? Horvátok, lehetőleg olyanok, akik semmit nem értenek a fedélzeten – vagy a kajütben? – folyó diskurzusból? Hogy semmi ne szivároghasson ki a győzelem receptjéből, mert bizony manapság mindenütt vannak árulók - még a harcosok klubjában is –, mindent kiszimatolnak, és akkor fuccs a győzelemnek.) És mit csinált ott Kaminsky Fanni? Miért fizetett ő is súlyos forintokat – eurókat – azért, hogy utastársa lehessen a kormányfőnek? De félre a pénzzel, a mocskos anyagiakkal, amikor 2026-ról és hatalom megtartásáról van szó. Mit számít most párezer euró, ha ennek többszöröse jön vissza, győzelem esetén. Tizenöt év hatalom igazán bebizonyította, hogy érdemes kitartani a Vezér mellett, eddig a lehető legjobb befektetés volt.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez bizony komoly vita

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.