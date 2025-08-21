Országvízió

Raskó György Facebook: „Azt gondolom, hogy nagyon jó ez a 10 pontos program, része lehet a sokunk által áhított új országvíziónak. Magyar Péter jól érzi, hova kell tenni a súlypontokat.”
Így írnak ők – Augusztus 21., délután
