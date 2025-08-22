Ostobák lennének a tűzijáték nézői?

Hargitai Miklós Népszava: „Elég lett volna annyit fellőni az égre, hogy „Viktor jó, Péter rossz” – az emojikhoz szoktatott közönség biztosabban megérti, és nem kerül ennyibe.”
Így írnak ők – Augusztus 22., délután
